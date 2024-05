Úřední ověření podpisu přijde na padesát korun. U notáře pak 85 korun, přičemž ti mají širší pravomoci, například ověření listiny pro použití v cizině. V případě, že je listina sepsána v jiném než v českém jazyce, odměna notáře se zvyšuje na 169 korun.

Plnou moc nelze zfalšovat

Prezident Notářské komory Radim Neubauer uvedl, že plné moci tvoří velkou část jejich agendy. Většinou se však jedná spíše o korporátní právo a často záleží na tom, zda notář působí ve větším či menším městě. „Před třemi lety byla zavedena zvýšená kontrola, kdy každá plná moc je opatřena unikátním kódem, takže ji nelze zfalšovat,“ řekl Neubauer. Doplnil, že ověřování podpisů se v současné době využívá častěji než v minulosti.

Také on si myslí, že nový Registr zastupování by měl ulehčit interakci mezi občanem, podnikateli a státem. „Je to cesta směrem k digitalizaci, což je cílem této vlády. Musí to být dostatečně bezpečné a průkazné. Uvidíme, jak si na to lidé zvyknou. Osobní kontakt ale má svoji hodnotu,“ míní šéf Notářské komory.

Digitalizace nemá být velkým strašákem, míní místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš:

Stejně jako u eDokladů bude digitální vystavení plné moci volbou, takže i nadále je bude možné využívat v tištěné podobě. Jako první se na Registr zastupování napojí ministerstvo dopravy.

„Zastupovaná osoba bude mít přehled o tom, v jakém stavu jsou jím vydané plné moci a bude je moci i kdykoliv předčasně ukončit. Na rozdíl od papírového světa nemůže být takto předčasně ukončená plná moc použita, protože úřad má okamžitě informaci o jejím ukončení,” dodal ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.