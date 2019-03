Plošné přijímačky na střední školy s maturitou se letos budou konat už potřetí. Zájemcům se vždy započítají lepší dosažené výsledky z celostátního testu, které tvoří 60 procent přijímacího řízení. Přetlak je především na osmiletých gymnáziích, kam se ve velkých městech hlásí víc dětí, než školy mohou přijmout. Naopak na učňovských a maturitních oborech je míst dostatek a příslušné školy spíš řeší to, jak si poradí s masivním úbytkem zájemců.

Podle odhadu ministerstva školství se ve školním roce 2019/2020 dostane nastřední školy 110 500 dětí, z nich 73 400 na maturitní obory a 12 300 na víceletá gymnázia. Přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se konají 12. a 15. dubna, na šestiletá a osmiletá gymnázia 16. a 17. dubna. Ředitelé musejí výsledky zveřejnit nejpozději 30. dubna 2019. Školy, kde nebude dostatek dětí, mohou vyhlásit další kola přijímaček. V nich už se testy nepíší.

Kdy se má uchazeč o středoškolské studium začít učit na testy a co si má opakovat?

Ideální je učit se průběžně, aby v předzkouškovém období nemusel zaplňovat mezery ve znalostech, vědomostech a dovednostech. Dále pak vždy raději v menších pravidelných denních dávkách než na poslední chvíli sedět neefektivně nad učením celé hodiny. Čili – čím později se na zkoušku začnete připravovat, tím hůře.

Ke zkoušce má smysl opakovat a procvičovat to, co je možné u ní očekávat. Delší dobu před zkouškou má cenu věnovat se obecnějším pravidlům a jejich používání, tedy úlohám řešeným pomocí ustálených kroků vedoucích k řešení. S blížícím se termínem pak přecházet na ty věci, které mohou souviset s krátkodobou pamětí (pro někoho například skutečnosti související se „všeobecným přehledem“).

Může to zvládnout, když začne s přípravou až nyní?

Samozřejmě. Optimální by ovšem bylo, kdyby připravenost ke zkoušce byla výsledkem běžného procesu vzdělávání a ne nějaké krátkodobé intenzivní „nalejvárny“. Pokud žák dosahuje dlouhodobě dobrých vzdělávacích výsledků, není důvod, aby u přijímacích zkoušek neuspěl. V tuto chvíli by se takový žák měl seznámit s charakterem zadávaných příkladů, se specifiky jejich formulace, protože jinak by se mohlo stát, že v situaci přijímací zkoušky nebude vědět, že zná postup řešení, nebo rovnou odpověď na otázku – jeho učitelé mohli téma formulovat jinak.

Na co se má soustředit při procvičování matematiky a češtiny, které jsou obsahem jednotných testů?

Na pochopení věci a použití příslušných algoritmů – například při určování větných členů. Jeví se to jako lepší, než se utápět v mechanickém řešení nekonečných jednotlivých příkladů někde na internetu.

Má se přihlásit do přípravných kurzů, nebo mu stačí znalosti ze ZŠ a testy z Cermatu?

Ne všechny přípravné kurzy mají stejnou kvalitu, některé jsou ztrátou peněz a času. Pro někoho může mít absolvování kurzu hodnotu v tom, že získá pocit, že pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek udělal vše, co mohl. Proč ne, psychika je důležitá. Zajímavé bývají kurzy, které pořádají samy školy, na které se chcete hlásit – v nich je možné zjistit, na co škola klade důraz, jak je zadání formulováno.

Máte účinný recept na boj s trémou a nervozitou?

Žák by měl navštívit školu, na kterou se hlásí ještě před přijímacími zkouškami, a to, pokud možno, opakovaně. Seznámit se s prostředím, ve kterém bude v zátěžové situaci zkoušky muset podat maximálně soustředěný výkon. Mít dobrý dojem z toho, že pro úspěch udělal maximum. Pozor, nezaměňovat to s pocitem uspokojení „všechno umím“. Je naprosto normální, když budete mít těsně před zkouškou pocit, že

neumíte nic.

V takové situaci si řekněte, že tenhle pocit má devadesát procent těch, kteří na zkoušku přišli a zbývajících deset procent to opravdu neumí. Pokud jste trémisté a potřebujete něco mačkat v ruce, mačkejte, jestli potřebujete mít talisman, mějte ho. Pokud máte pocit, že potřebujete prášky na uklidnění, fakt je neberte… A pak – uvědomte si, že nejdete k soudu pro ortel. Když by se stalo a neuspěli jste, budete mít možnost ve druhém kole přijímaček, při nejhorším zase za rok.