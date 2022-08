„Stalo se to za stadionem u Nisy, jak je cyklostezka,“ informoval o tragické události krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Muž zemřel na místě, lékař mohl jen konstatovat smrt. Zraněnou ženu záchranáři převezli na traumacentrum liberecké nemocnice. „Utrpěla středně těžké poranění. Byla při vědomí, s posádkou komunikovala,“ dodal Georgiev.

Bez zranění se obešel hrůzostrašně vypadající pád stropu v McDonaldu, který je v přízemí obchodního centra Forum v Liberci. „Propadl se tam promáčený sádrokartonový strop, je to ale bez zranění,“ řekl ČTK krajský mluvčí hasičů Jakub Sucharda. Promáčený strop byl podle Suchardy v Liberci i v restauraci v radnici.

Bouřky zasáhnou Česko v pátek i v sobotu. Hrozí rozvodnění toků

Páteční večerní bouře také zničila stánky na náměstí u liberecké radnice, dnes tam proto nebude sklářský trh, který se měl konat v rámci týdenního festivalu skla Crystal Valley Week. Na sociálních sítích o tom informovali organizátoři akce.

Poškozený je například také areál Curie Vítkov nad Chrastavou u Liberce, kde stejnojmenný spolek nadšenců přes 20 let buduje repliku středověkého velmožského sídla. „Plánujeme mimořádnou opravu, buď v neděli nebo po víkendu (upřesníme) pokud byste měli někdo čas, uvítáme pomoc,“ uvedl spolek na sociálních sítích.

Hasiči v Libereckém kraji měli během pátku v souvislosti s bouřkou přes 100 výjezdů k popadaným stromům či odčerpávání vody. Kvůli spadlým stromům byl zastaven provoz vlaků na několika úsecích tratí na Liberecku a na trati z Jablonce nad Nisou do Smržovky, vyplývá z informací Správy železnic.

Východními Čechami se prohnala bouře. Na Jičínsku padaly kroupy jako angrešty

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu večer při bouřce během dvou hodin napršelo místy v Libereckém kraji přes 50 litrů vody na metr čtvereční a Lužická Nisa v Liberci se krátkodobě dostala na druhý povodňový stupeň. Po 19:30 hladina během hodiny vystoupala ve městě o více než metr, z 22 centimetrů na 135 centimetrů. Desítky centimetrů vody byly i na některých silnicích ve městě.

Voda komplikovala dopravu

V Praze a středních Čechách bouřky komplikovaly i dopravu – a to nejen kvůli tomu, že se v dešti stalo více nehod. Kvanta vody shora i zdola škodila i přímo. Na Příbramsku nezůstal ušetřen ani hlavní tah, silnice I/18. Tu v obci Vranovice po páté odpolední zaplavila voda s bahnem v asi 120metrovém úseku.

Už po čtvrté odpolední voda s bahnem, které se po intenzivním dešti splavily z pole, dočasně zabraly pro sebe vozovku silnice třetí třídy u obce Heřmaničky v benešovském okrese; při pomezí Voticka se Sedlčanskem. Po půl páté byl hlášen malér spojený s počasím také z Rakovnicka. U Roztok spadl strom na osobní auto. Naštěstí se událost obešla bez zranění – a místo zůstalo s opatrností průjezdné.

V Praze si pak dopady počasí před šestou večer vynutily zásah do provozu tramvají. Kvůli stromu spadlému na koleje musely jet v centru odklonem tramvaje na linkách 6, 10, 16, 22 a 23. Dokonce odklon šesti linek tramvají si zhruba ve stejné době vyžádala havárie kanalizace na Olšanském náměstí. Postupně přicházely z různých koutů metropole informace o dalších problémech omezujících řidiče.

VIDEO: Silný vichr a průtrž bičovaly rozhlednu nad Českým lesem

Kvůli čekání na odstranění spadlého stromu také nabral bezmála půlhodinové zpoždění autobus na lince 339 mířící do Prahy z Týnce nad Sázavou. Na Benešovsku bylo třeba kvůli spadlému stromu pozměnit trasu autobusu na lince 553 v okolí Jankova. Na železnici se kvůli sesuvu zeminy na trať dokonce zastavil provoz linek S8 a S88 v úseku Praha-Zbraslav–Vrané nad Vltavou, kam musely vyjet náhradní autobusy.

V pražských Vršovicích se zopakoval sotva týden starý problém s vodou a blátem v novém podchodu u železniční stanice. A také problém s cestováním, jak uvedly na twitteru České dráhy: „Po bouřce zaplavený podchod. Z těchto důvodů je omezený přístup cestujícím na nástupiště.“

Tradičně zazlobil i Botič, který se vyšplhal na druhý stupeň povodňové aktivity.

Večer pražští hasiči vyčíslili počet svých zásahů souvisejících s bouřkou a deštěm na čtyři desítky – a zřejmě ještě nejde o číslo konečné. Převahu měly spadlé stromy a čerpání vody ze sklepů i z lagun na komunikacích. Jedním z méně typických zásahů, na který hasiči upozornili, se stalo zajištění uvolněné plachty na kostele sv. Ludmily na náměstí Míru.

Rozvodněná Klabava

Stejně jako před týdnem přinesly deště vzestup hladiny na Klabavě v západních Čechách. Tentokrát ale řeka vystoupala ze svého normálu až na 3. stupeň povodňové aktivity překvapivě rychle. Zatímco v 16 hodin hlásila stanice v Hrádku 44 centimetrů, o tři čtvrtě hodiny později to bylo dvakrát tolik a před 18. hodinou už 205 centimetrů.

Průtok se za tu dobu zvýšil z 1,22 metru krychlového za sekundu na 48,3 metru krychlového za sekundu. „Při vydatných deštích se voda z potoků nad Dobřívem a od Mirošova začne vlévat do Klabavy, tím jsme vždy nejvíce ohroženi," vysvětlila před týdnem starostka Hrádku u Rokycan Marcela Sobotková, proč dochází na Klabavě k tak rychlému vzestupu hladiny.

Rozvodněný vodní tok.Zdroj: Rokycanští patrioti

Na 1. povodňový stupeň vystoupala Klabava také v Rokycanech. Ostatní řeky jsou zatím v normálu.

Problémy mají opět v Mirošově, který místy zaplavila voda po silném dešti. „Asi už to víte, ale křižovatka u sokolovny je opět díky prudkému dešti pod vodou. Buďte opatrní,“ napsal na Facebooku Martin Hanzelín. „Mezi Horní a Dolní Mytí hrozí "utopení auta". Nedoporučuji jezdit,“ přidala Veronika Freyová.

Kvůli stromu padlému na trať je přerušen provoz na železniční trati z Příkosic do Mirošova. Napilno mají opět i hasiči, na Tachovsku odstraňovali několik stromů, často vyjíždějí i k čerpání vody, nejvíce opět na Tachovsku a na Rokycansku.

Výstraha do 22. hodiny

Do pátečních 18:00 měli hasiči v Česku kvůli silným dešťům 165 výjezdů. Nejvíce jich bylo v krajích Plzeňském, Ústeckém a Středočeském. Na twitteru o tom informoval Hasičský záchranný sbor ČR.

Výstraha před bouřkami platí i v sobotu, a to od 12. do 22. hodiny na většině území Česka s výjimkou Karlovarského, Ústeckého a části Plzeňského kraje. Pro některé regiony v Čechách platí do 11. hodiny rovněž výstraha před povodněmi.