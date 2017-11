Bendl ostrouhal. Soud přepočítal hlasy a ve sněmovně jej střídá Kupka

Na pondělní ustavující schůzi půjde za středočeskou ODS čtveřice politiků ve složení Jan Skopeček, Veronika Vrecionová, Vojtěch Munzar – a Martin Kupka. Původně ohlášené ohájení poslaneckého mandátu historicky prvním středočeským hejtmanem a pozdějším ministrem Petrem Bendlem tedy neplatí.

Vyplývá to ze závěrů Nejvyššího správního soudu ČR (NSS) v Brně. Ten uspořádal veřejné projednání stížnosti voliče na výsledek parlamentních voleb netradičně v neděli odpoledne, aby závěry byly k dispozici ještě před první schůzí poslanců svolanou na již následující den.

Stovka pracovníků NSS v uplynulých dnech přepočítávala preferenční hlasy na hlasovacích lístcích pro ODS, které si brněnský soud nechal dodat bezmála z poloviny Středočeského kraje. Podnětem se stala stížnost Tomáše Nováka z Prahy, který ve středních Čechách volil na voličský průkaz – a na webu Českého statistického úřadu volby.cz zjistil, že nebyl započten jeho preferenční hlas pro místopředsedu strany Martina Kupku.

Ten mezi 34 kandidáty občanských demokratů figuroval na 31. příčce – neuvolněný starosta Líbeznice, který tehdy zastával i post náměstka středočeské hejtmanky a v krajské radě měl na starosti zdravotnictví, Deníku řekl, že se na „nevolitelné“ místo nechal napsat proto, aby podpořil kolegy na předních pozicích – a jeho jméno bylo zveřejněno až na rubu hlasovacího lístku. Tím lze vysvětlit nezapočtení přednostního hlasu: volební komise prostě opomenula při počítání kroužků od voličů hlasovací lístek otočit.

Podle statistických dat, která naznačovala, že se nemuselo jednat o ojedinělé pochybení, si NSS vyžádal ze středních Čech k přepočítání hlasovací lístky v šokujícím rozsahu: z 915 volebních okrsků. Tedy ze 625 středočeských obcí a měst! Už to je fakt, který dokáže otřást důvěrou občanů v regulérnost volebních výsledků. A podezření, že k pochybení mohlo docházet v masovém měřítku, navíc přepočet potvrdil!!

Kupku voliči skutečně do sněmovny „vykroužkovali“, byť původně mu volební výsledky přiznávaly jen 4168 preferenčních hlasů (i to ovšem bylo více, než získali z druhé pozice Vrecionová – 3930 – a třetí Munzar – 2823, avšak na vstup do sněmovny to nestačilo; čtyřka kandidátky Bendl získal 4429 kroužků).

Přepočet ukázal, že špatně bylo započteno přes dva tisíce preferenčních hlasů – přičemž třeba jen na Benešovsku došlo k chybám ve 25 okrscích. Podobný případ, byť v ne tak masovém měřítku, byl zaznamenán také na Plzeňsku. Tam by však ani případný přepočet neměl vliv na přidělení poslaneckých mandátů. To, že přepočet hlasů ve středních Čechách nakonec odhalil chyby ve více než 150 okrscích (z devíti stovek prověřovaných), ovšem bude mít dohru: podle NSS má ministerstvo vnitra navrhnout změnu v kontrole volebních výsledků. Očekávat lze i debaty zákonodárců hledajících opatření vedoucích k tomu, aby se podobné situace neopakovala.

Zatím je ovšem na programu jiná agenda. Na prvním jednání sněmovny v povolební sestavě poslanci v pondělí složí slib a následně je čekají volby předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny. Ty jsou sice předem předjednané, nicméně i tak by se vzhledem k rozložení sil a aktuálním vyjednáváním o vytvoření vlády mohly objevit komplikace.

Známé jméno střídá jiné známé jméno

Středočeský kraj zastupuje ve sněmovně celkem 26 poslanců. Nejvíce jich má vítěz voleb, hnutí ANO – a to devět. Následují ODS se čtyřmi mandáty, Piráti se třemi – a po dvou poslancích získaly středočeské kandidátky SPD, KSČM, STAN, ČSSD a TOP 09.

Mezi středočeskými poslanci figurují straničtí lídři Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (Piráti), Tomio Okamura (SPD) a Miroslav Kalousek (TOP 09) i další významné tváře a vysocí představitelé svých partají Jan Skopeček (ODS), Vít Rakušan (STAN), Helena Langšádlová (TOP 09), Jan Hamáček a Kateřina Valachová (oba ČSSD) a Miloslava Vostrá (KSČM).

Nově se v této společnosti ocitl i místopředseda ODS Martin Kupka. Jistý nádech pikantnosti nese fakt, že po přepočtu hlasů vystrnadil ze sněmovny exposlance Petra Bendla figurujícího na čtvrtém místě kandidátky, jemuž kdysi na středočeském hejtmanství dělával tiskového mluvčího.