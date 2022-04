V Česku o víkendu vydrží aprílové počasí. V pátek bude přízemní mráz

ČTK

V Česku vydrží aprílové počasí i o víkendu, v neděli se ojediněle může objevit i bouřka. V noci na pátek by zemědělci na severovýchodě ČR měli počítat podle upozornění Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s přízemními mrazíky, které mohou poškodit vegetaci. V dalších dvou dnech by podle týdenní předpovědi neměly noční teploty klesnout pod nulu a nejvyšší denní teploty by měly šplhat ke zhruba 16 stupňům Celsia.

V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí rozkvetly v těchto dnech tisíce bledulí, krokusů a talovínů (na snímku z 9. března 2022). | Foto: ČTK

„Dnešek přinese většinou velkou oblačnost, i když na východě bude zpočátku i skoro jasno, v severozápadní polovině Čech se objeví slabý déšť. K večeru se bude od jihu vyjasňovat," uvedli dnes ráno meteorologové na facebooku. Teploty vystoupí na devět až 13 stupňů Celsia, na jižní Moravě, kde bude slunečněji, se mohou dostat i nad 15 stupňů Celsia. V noci na pátek se ale v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji v polohách do 600 metrů nad mořem podle ČHMÚ objeví přízemní mráz, o kterém se mluví v případě, že pět centimetrů nad zemí se noční teplota dostane pod nulu, zatímco dva metry nad povrchem zůstává nad nulou. Upozornění před tímto mrazem poškozujícím zeleninu platí pro uvedené kraje od pátečních 01:00 do 07:00. Oheň v lese, počmárané skály. České Švýcarsko trápí vandalové, situace je vážná Zemědělci a zahrádkáři by podle meteorologů měli ochránit zeleninu a nízké rostliny před mrazy světlou netkanou textilií. Stromy je možné postříkat drobnými vodními kapičkami, zpravidla před východem slunce. Pomoct může také dýmování či zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu bezprostředně u stromů, uvedli meteorologové. Přes den v pátek pak teploty vystoupají na 12 až 16 stupňů, místy však může pršet. V sobotu a neděli se mají nejnižší noční teploty pohybovat mezi sedmi až třemi stupni, nejvyšší denní teploty budou v první víkendový den až 17 stupňů, o den později budou mírně nižší. V neděli navíc bude zataženo až oblačno, postupně se občas objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Foukat bude po oba dva dny mírný vítr.