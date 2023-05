Velmi silné bouřky v úterý odpoledne potrápily jihovýchod Česka. Meteorologové zvýšili stupeň nebezpečí, který v pondělí kvůli hrozícím bouřím vydali pro východní část Čech, Moravu a Slezsko. Místy bouřky doprovázely kroupy. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Hasiči likvidují následky přívalových dešťů ve Zlínském kraji; úterý 23. května 2023 | Foto: HZS Zlínského kraje

Odpolední bouřky způsobily ve Zlínském kraji komplikace v dopravě. Kvůli zaplavení vodou a bahnem byla s omezením průjezdná silnice I/49 poblíž nákupního centra Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích a stejná silnice v sousedních Otrokovicích. Voda a bahno částečně zaplavily u Otrokovic a Napajedel na Zlínsku také dálnici D55, průjezdná byla se zvýšenou opatrností, uvedla policie.

Hasiči kvůli počasí vyjížděli ve Zlínském kraji téměř k 40 událostem, většinou na Zlínsku, uvedla na facebooku mluvčí hasičů Lucie Javoříková. V Otrokovicích kvůli následkům přívalového deště zasedla povodňová komise.

Hasiči čerpali vodu ze sklepů a čistili ucpané kanalizační vpusti. „Odpoledne před půl třetí bylo vysláno šest jednotek hasičů do ulice Kvítkovická v Napajedlích, kde do areálu zdejší firmy tekla voda z okolního pole, sesunula se část svahu a u budov skladů se vytvořila obrovská laguna vody a hrozilo, že vteče do budov. O dvě hodiny později vyjelo pět jednotek do Otrokovic - Kvítkovic do ulice U Farmy, kde se taktéž rychle vytvořila bahnitá laguna vody a neodtékala, neboť byly ucpané mříže z odvodnění,“ uvedla Javoříková.

V Otrokovicích zasedla povodňová komise. „Intenzivní přívalový déšť způsobil na území Otrokovic komplikace, na jejichž odstranění aktuálně pracují hasiči ve spolupráci s pracovníky města Otrokovice a Technických služeb Otrokovice. Nejvíce zasažené části jsou v blízkosti břehů řeky Dřevnice, u společnosti Continental Barum a v Kvítkovicích,“ uvedlo město na svém facebooku.

Na Zlínsku byly také po průtrži mračen zaplavené některé podjezdy. Na zatopené silnici III/4973 u Otrokovic uvízla dodávka s vlekem. Na vozovku ve zlínské místní části Chlum spadl vlivem silného větru a deště strom.

Hasiče zaměstnaly následky přívalového deště převážně na Zlínsku. „V dalších částech kraje vyjeli hasiči minimálně. Na Vsetínsku čerpali vodu ze dvou objektů, na Uherskohradišťsku v jednom případě a na Kroměřížsku hasiči nevyjeli ani jednou,“ uvedla Javoříková.

Jihomoravští hasiči v souvislosti s počasím zasahovali u 40 událostí

Také jižní Moravu v úterý odpoledne zasáhly prudké deště. Hasiči zhruba od 14:00 do 19:00 v souvislosti s počasím zasahovali u 40 událostí. Většinou odčerpávali vodu či odstraňovali spadené stromy. Nejvíce výjezdů zaznamenali na Znojemsku a Brněnsku, informovali na svém twitteru.

Problémy začali hasiči evidovat kolem 14:00 v okolí Brna, na Rosicku, Tišnovsku a Ivančicku. Následky počasí likvidovali třeba v Přibyslavicích na Brněnsku, kde se po silném dešti bahno z polí dostalo na silnici, po které se nedalo projet. „Proteklo i do některých domů, kde jsme vynášeli nábytek,“ řekl mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Následky přívalových dešťů odklízí devět jednotek hasičů v Přibyslavicích.Zdroj: HZS JMK

Ze 40 událostí souvisejících s počasím hasiči v 25 případech čerpali vodu z polí nebo domů, v sedmi případech odstraňovali stromy a ve zbytku se zabývali třeba uvolněním vodních toků. Na Znojemsku zaznamenali 23 výjezdů, na Brněnsku 11 a v Brně čtyři. Jednou zasahovali také na Břeclavsku a Hodonínsku.