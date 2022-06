I nadále hrozí bouřky. V západní polovině ČR se budou vyskytovat do čtvrtka

ČTK

Silné bouřky s nárazovým větrem a krupobitím se budou v západní polovině ČR vyskytovat minimálně do čtvrtka a zejména menší řeky, jejichž hladiny zvedl předchozí intenzivní déšť, mohou ojediněle dosáhnout na druhý až třetí povodňový stupeň. Naproti tomu na Moravě a ve Slezsku kvůli suchu a horku zůstává do odvolání platnosti upozornění před nebezpečím vzniku požárů. Od středy do pátku tam budou teploty v nižších a středních polohách překračovat 31 stupňů, sdělil dnes ČTK Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Blesky na obloze během bouřky. | Foto: ČTK