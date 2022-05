Do Česka dorazí tropy. V pátek teploty vystoupají k třicítce, pak přijdou bouřky

S bouřkami by lidé měli podle ČHMÚ počítat od pátečních 15:00, přičemž v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém by od 18:00 do půlnoci měly být bouřky velmi silné. Vzhledem k tomu meteorologové upozorňují na to, že přívalový déšť může zatopit níže položená místa a vítr může lámat větve a stromy. Podle nich tak lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice nebo problémy v dopravě.