Letošní červen v pražském Klementinu patřil s průměrnou teplotou 22,4 stupně Celsia mezi dvě procenta nejteplejších od roku 1775. Tepleji bylo v posledních 247 letech jen předloni a v roce 1811. Stejný měsíční průměr jako letos klementinští meteorologové naměřili v červnu 2003, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém informačním webu.

Žena se občerstvuje vodou z pítka v horkém odpoledni 18. června 2021 v Praze | Foto: ČTK

Šestý kalendářní měsíc letošního roku byl v centru Prahy o 3,6 stupně teplejší, než je meteorology běžně používaný normál založený na údajích z let 1981 až 2010. Teplotní odchylka od průměru z let 1775 až 2014 byla ještě větší, plus 4,3 stupně Celsia.