Výstraha před vysokými teplotami platí od pondělních 11:00 do 20:00. Varování před požáry je v platnosti pro kraje Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský rovněž od pondělních 11:00. „Během týdne neočekáváme výraznější srážky, které by nebezpečí požárů snížily, proto bude varování v platnosti do odvolání,“ uvedl dnes ČHMÚ.