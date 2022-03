"Od pátku do neděle se bude dále ochlazovat a sněhové srážky se postupně budou vyskytovat i v nížinách," uvedli meteorologové.

V pátek se sněhové srážky postupně rozšíří na celém území, a to ve všech polohách. Na horách bude sněžit vydatněji, sníh zůstane místy ležet i v nižších polohách, kde se mohou objevit také srážky smíšené nebo dešťové. Přes den ukáže teploměr dva až šest stupňů, na jižní Moravě ještě až osm stupňů Celsia.

V sobotu zůstane obloha většinou zatažená, na většině území bude znovu sněžit. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi plus a minus dvěma stupni, ojediněle se může tvořit náledí, na horách sněhové jazyky. V neděli bude dál zataženo až oblačno, místy se čekají sněhové přeháňky. Během dne bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty zůstanou v noci pod bodem mrazu, opět hrozí náledí. Nejvyšší denní teploty budou po oba víkendové dny od nuly do plus čtyř stupňů.

Noci zůstanou mrazivé

ČHMÚ v předběžném varování upozornil, že od soboty zatím do odvolání hrozí v celé zemi mráz ve vegetačním období. Nízké teploty mohou poškodit například rozkvetlé ovocné stromy. Nejcitlivější jsou na jarní mrazy meruňky.

Po víkendu se začne zvolna oteplovat. Sněžit už má jen na horách, jinde bude pršet, noci ale zpočátku zůstanou mrazivé.

"Noční a ranní mrazy budou pravděpodobně přetrvávat až do poloviny příštího týdne, nejmrazivější ráno se očekává v pondělí 4. dubna," uvedli na twitteru meteorologové.