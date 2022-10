Do Česka přišlo tereziánské léto. Teploty v sobotu vystoupají až k 21 stupňům

ČTK

Během nadcházejícího víkendu se odpolední teploty budou pohybovat do 20 stupňů Celsia. V sobotu bude tepleji, až 21 stupňů, mohou se objevit přeháňky nebo déšť. V neděli by teploměr měl ukázat maximálně 17 stupňů Celsia, oblačnosti ale bude méně a pršet má jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.

Podzimní krajina u Sobětuch na Chrudimsku, 24. října 2021 | Foto: ČTK