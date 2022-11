Právě v létě by v takovéto dny byly teploty i kolem tropických 30 stupňů Celsia. Na konci října ale kvůli nižší poloze Slunce na obloze, inverzi a kratšímu dni teplota až na tropickou třicítku nevystoupá. „Nicméně na horách - a to zejména na Šumavě, se v neděli dostaneme výrazně přes 20 stupňů Celsia. Není ani vyloučeno, že bude na některé ze Šumavských stanic dosaženo až letních 25 stupňů,“ uvedl ČHMÚ.

Jaká bude letošní zima? Napovědět mohou i žaludy nebo zajíci

Teploty se nad normálem běžným pro druhou polovinu října drží již několik dní. Podle ČHMÚ tak bude letošní říjen s jistotou teplotně výrazně nad průměrem. V budoucích desetiletích ale budou podle meteorologů takto vysoké teploty v tomto období kvůli klimatické změně stále častější. „I když je tato teplotní epizoda pro mnoho z nás příjemná, odráží palčivý problém, kterému chtě nechtě budeme muset v následujících letech čelit stále více,“ dodali.

Teplotní rekordy

V Česku dnes opět padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 28. říjen zaznamenalo zhruba 20 ze 160 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo ve Vimperku, kde naměřili 24,3 stupně Celsia. V tomto případě to ale nový rekord nebyl. ČTK to řekl Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

OBRAZEM: O měsíc dřív než loni. Hřebeny Krkonoš pokryl první sníh

Nový rekord padl například v Javorníku, kde bylo 23,9 stupně Celsia. Stanice České Budějovice-Rožnov pak zaznamenala 23,6 stupně, také to je rekord. „Obecně se dá říct, že nejtepleji bylo dnes v Pošumaví a také v severních výběžcích, například Frýdlantském nebo Osoblažském,“ uvedl Hanzlík.

Teplotní rekordy padaly v Česku už ve čtvrtek.