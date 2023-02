Dnes může být podle meteorologů ještě oblačno, ale k večeru se bude vyjasňovat. Jasno nebo polojasno pak vydrží až do začátku víkendu. Výjimkou může být severovýchod Česka, kde má být v úterý postupně oblačno a zataženo, večer tam může i slabě sněžit.

Česko zažilo mrazivou noc. Na Jizerce klesla teplota pod 22 stupňů

Denní teploty by do středy neměly vystoupat nad plus dva stupně Celsia. Mírně oteplovat se začne ve čtvrtek, kdy ČHMÚ očekává maxima na plus čtyřech stupních, na konci víkendu už by to mělo být až plus devět stupňů.

Noční mrazy

V noci bude v týdnu mrznout, minima mohou spadnout až na minus deset stupňů. Pro část České republiky tak platí do středečního dopoledne výstraha před nízkými teplotami. Zejména v údolích se sněhovou pokrývkou v oblasti Českomoravské vrchoviny a hor na severu a východě území mohou teploty klesat pod minus 12 stupňů Celsia. „V dalších dnech už budou mrazy mírnější,“ uvedli meteorologové.