Jako na houpačce. Po studené frontě se v týdnu vrátí jarní teploty

ČTK

Počasí v tomto týdnu bude jako na houpačce, hlásí meteorologové. Po ochlazení z počátku týdne se od středy do Česka vrátí jarní teploty, vystoupají i nad 15 stupňů Celsia. Sněhové přeháňky v polovině týdne vystřídá déšť. Víkend by měl být opět chladnější. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Deštivé počasí v zimní Praze. Ilustrační snímek | Foto: ČTK