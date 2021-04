Rekord byl překonán na všech třech místech, která dnes první letní den zaznamenala. V Praze na Karlově dnešních 25,1 stupně Celsia převýšilo dosavadní maximum 23,9 stupně z roku 2017. Rekordy staré čtyři roky přepsalo i 25,1 stupně v Neumětelích, 25 stupňů v Dobřichovicích a 24,9 stupně naměřených dnes v Hanušovicích na Šumpersku.

Nové maximum pro poslední březnový den hlásí také některé stanice, které měří 100 let a více. Patří k nim třeba pražský Karlov, kde teploty zaznamenávají právě sto let, nebo českobudějovická stanice Rožnov měřící 137 let. Tam dnes teploměr ukázal 24,6 stupně Celsia, čímž padl dosavadní rekord 23,7 stupně z roku 2016. "Pro zajímavost lze uvést, že v Neumětelích v noci na dnešek klesla teplota vzduchu na plus 0,5 stupně Celsia. Tedy její dnešní teplotní amplituda dosáhla 24,6 stupně," uvedl ČHMÚ.

Nejvysší teplota

Nejvyšší březnová teplota za celou historii měření na území ČR je z 31. března 1968 v Poděbradech, kde teploměr ukázal 25,6 stupně Celsia, upozornil ČHMÚ. Následuje 25,4 stupně v jihomoravské Lednici také z 31. března 1968 a ve středočeské Čáslavi z 21. března 1974. "Tento teplotní rekord v Čáslavi znamenal také nejčasnější letní den v kalendářním roce. Vyskytl se již na samém začátku astronomického jara," doplnili meteorologové.

Ve čtvrtek mohou podle předpovědi teploty vystoupat až k 24 stupňům Celsia, o prodlouženém velikonočním víkendu se ale prudce ochladí. Teploty by až do pondělí neměly překročit 14 stupňů Celsia.