Jihočeský kraj

Jihočeští silničáři odklízeli sníh celou noc, vyjelo 157 sypačů a deset traktorů. Ráno vyjela technika do terénu znovu. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to dnes řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Kateřina Řepová. Na jihu Čech budou dnes nejvyšší teploty od minus tří stupňů Celsia do nuly, místy očekávají meteorologové sněhové přeháňky.