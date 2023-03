„Další dny budou na srážky bohatší, ale hranice sněžení se bude zvedat, postupně bude sněžit většinou nad 600 metrů. Ve středu a ve čtvrtek může na horách místy připadnout deset až 15 centimetrů sněhu,“ doplnili meteorologové.

I po zbytek týdne se pak ještě mohou objevovat sněhové, nebo smíšené srážky.

Zatímco na pondělí předpověděli pracovníci ČHMÚ teploty přes den dva až šest stupňů Celsia, a na horách dokonce pouze minus jeden stupeň, v úterý se oteplí. Většinou bude čtyři až osm stupňů a na jihu Moravy až deset stupňů nad nulou. Ve středu zase denní teploty klesnou na jeden až pět stupňů, ale na Moravě bude dál tepleji - pět až devět stupňů. Podobné budou teploty i ve čtvrtek.

Pátek přinese další oteplení

Pátek však přinese opět oteplení na pět až devět stupňů na většině území Česka, a na jihu dokonce až na 12 stupňů. O víkendu už by mohlo být v celé zemi přes den sedm až 12 stupňů, ačkoli přechodně mohou teploty klesnout i na pět stupňů.

V noci ovšem budou teploty dál padat až pod bod mrazu. V noci na úterý bude mezi plus jedním až minus třemi stupni a v nocích na středu až pátek většinou mezi plus dvěma a minus dvěma stupni. V noci na čtvrtek ale mohou na severu země klesnout teploty i na minus pět stupňů. O víkendu pak bude v noci tepleji, a to až plus šest stupňů, jen přechodně klesnou teploty na minus jeden stupeň.