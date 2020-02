V Libereckém kraji připadlo v noci několik centimetrů sněhu, povrchy chemicky udržovaných silnic jsou přesto převážně mokré. Rozbředlá vrstva sněhu je na horských silnicích I. tříd na Jablonecku a Semilsku, vyplývá z údajů na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnicích nižších tříd v horských oblastech kraje leží vrstva nového sněhu. Všechny silnice v kraji jsou zatím sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost.

Teploty byly ráno v kraji kolem nuly a místy sněžilo. Ustávání srážek a ubývání oblačnosti očekávají meteorologové k večeru. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma až pěti stupni Celsia, na horách by se teplota nad nulu neměla dostat. Bude foukat poměrně silný vítr, v nárazech může na horách přesahovat rychlosti 70 kilometrů v hodině.

Moravskoslezský kraj

Kvůli sněhu dnes brzy ráno uvízly u Fulneku na Novojičínsku kamiony. Doprava se znovu rozjela v okamžiku, kdy silnici ošetřili chemickým posypem silničáři. V Moravskoslezském kraji jsou všechny silnice sjízdné, ale se zvýšenou opatrností, řekla ČTK mluvčí moravskoslezské policie Zlatuše Viačková.

Komplikace nastaly ráno u obce Vrchy nedaleko Fulneku. "Obec je výše položená. V kopcích tam uvízly kamiony. Čekalo se na příjezd techniky silničářů a posolení silnice," řekla Viačková. Dodala, že okolo 08:00 už byla silnice průjezdná i tam.

Podle webu Ředitelství silnic a dálnic leží na většině vozovek v kraji zbytky sněhu.

Olomoucký kraj

Místy až pět centimetrů sněhu napadlo v noci na dnešek na některých místech Olomouckého kraje. Do terénu tak po delší době museli vyrazit opět silničáři, cesty chemicky ošetřili a ve vyšších polohách projeli pluhem. Zvýšená opatrnost je však stále na místě. Husté sněžení ráno hlásili silničáři na Červenohorském sedle a sněžit má dál. Silnice jsou podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v kraji sjízdné.

"Napadl poprašek, v horních polohách do pěti centimetrů. Silnice jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré a vozovky udržované inertně jsou projeté pluhy a posypané," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic. Bez problémů by se měli dostat řidiči i přes sedlo.

Podobná situace je také na Jesenicku, kde stále drobně sněží. "Dole v Jeseníku napadlo 3,5 centimetru sněhu, nahoře toho bude více. Zatím nemám hlášeny zásadní komplikace. Samozřejmě, že na kopcích po chemické údržbě zůstává sněhová kaše, takže se dá předpokládat, že kamiony budou mít problémy. Jde o oblasti Ostružná, Ramzová a směrem na Bruntál," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic. V oblastech Javorníku a Vidnavy podle něj nesněží. "Podle předpovědi by měla intenzita sněžení stoupnout ještě před polednem," doplnil dispečer.

Do terénu kvůli návratu zimy vyrazili silničáři i v nižších polohách. Silnice jejich správci ošetřili například ve vyšších polohách Olomoucka na Šternbersku. Na Prostějovsku podle ŘSD zůstává ve vyšších polohách po chemickém ošetření na silnicích rozbředlá vrstva krytá posypem. Se sněhovou kaší na vozovkách musejí řidiči počítat i ve vyšších polohách Přerovska.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji je ve výše položených oblastech často na vozovkách nový sníh. Je mokrý až rozbředlý, někde vznikají i závěje. Všechny silnice byly dnes ráno s opatrností sjízdné.

Se sněhem musejí řidiči počítat zvláště v okolí Hlinska, Ústí nad Orlicí, Poličky, Skutče a v Železných horách. V oblasti Žamberka vítr místy tvoří sněhové jazyky, na silnici I/34 z Borové do Poličky komplikují cestu závěje.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji vesměs zataženo, na většině území sněžilo nebo byly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus třemi stupni.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji napadlo v noci na dnešek nejvíce sněhu za celou zimu. Silnice jsou všechny sjízdné, řidiči by však měli věnovat jízdě maximální pozornost. Vozovky jsou většinou holé a mokré, místy se zbytky rozbředlého sněhu. V nejvyšších polohách Šumavy, kde silničáři nemohou kvůli přírodě používat sůl, je vrstva ujetého sněhu krytá tuhým posypem, řekl dnes ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Těžký sníh místy láme stromy, v Železné Rudě do spadlého stromu najel osobní vlak, nikdo se nezranil, uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Sněžit začalo podle Slapničky ve čtvrtek kolem 20:00, nejsilnější přeháňky byly kolem půlnoci. V celém kraji napadlo několik centimetrů sněhu, v nejvyšších polohách Šumavy a Českého lesa dost přes deset centimetrů, řekl dispečer. Pro silničáře v kraji představovala noc na dnešek a dnešní ráno letošní největší nasazení. V terénu byly všechny pluhy a sypače. Silničáři nemají hlášený zvýšený počet nehod nebo vážnější problémy. V noci místy uvízlo dočasně v kopcích několik kamionů.

V Železné Rudě najel osobní vlak do stromu, poškodila lokomotiva. Nikomu se nic nestalo, ve vlaku byl jeden člověk, řekl Pocar. Událost si vyžádala dočasně zastavení provozu. Mezi Nýrskem a Alžbětínem jezdí podle webu Českých drah náhradní autobusová doprava.

Středočeský kraj

Na silnicích ve Středočeském kraji jsou dnes místy zbytky rozbředlého sněhu. Řidiči by měli být velmi opatrní například na Příbramsku a Rakovnicku. Dálnice jsou mokré po chemickém ošetření, některé úseky ve středních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z dat Ředitelství silnic a dálnic.

Na Nymbursku a Kutnohorsku brzy ráno místy silně sněžilo, řidiči by tak měli přizpůsobit svou rychlost stavu vozovky. Sněhové přeháňky byly například také v okrese Praha-východ. Rozbředlý sníh je i na benešovské silnici I/3.

Teplota v kraji se dnes podle údajů silničářů pohybuje od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia. Na většině území Středočeského kraje je zataženo nebo skoro zataženo. Mohou se objevovat sněhové přeháňky.

Kraj Vysočina

Na Vysočině napadlo v noci na dnešek až deset centimetrů mokrého sněhu, silnice jsou sjízdné s opatrností. Na solených vozovkách je rozbředlý sníh a na ostatních ujetá vrstva sněhu posypaná drtí. Na návětrných místech se v některých místech tvoří sněhové jazyky, řekl dnes ráno ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený.

Teploty byly ráno v kraji od minus jednoho do jednoho stupně Cesia. Meteorologové varují před nárazovým větrem. Výstraha platí do 10:00. Sněžit by mělo i přes den. Sněžit začalo ve čtvrtek, hodinu před půlnocí, podle dispečera moc nefoukalo. "Byli jsme venku všichni, 120 sypačů a 70 traktorů," uvedl. Dnes před 07:00 byly průjezdné všechny silnice.

Jeden uvízlý kamion podle policejního webu blokoval ráno část silnice u Jersína na Jihlavsku. Osobní auto havarovalo u Bobrové na Žďársku, místo bylo průjezdné kyvadlově.

Na Vysočině dnes budou sněhové přeháňky pokračovat na většině území, v nejnižších polohách může padat sníh s deštěm. K večeru by srážky měly ustávat, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší odpolední teploty budou jeden až čtyři stupně nad nulou. Vítr by měl odpoledne slábnout.

Zlínský kraj

Na silnici třetí třídy v Újezdě na Zlínsku havaroval dnes ráno autobus. Ve voze v tu chvíli bylo sedm lidí, nikdo neutrpěl zranění, řekl ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš. Okolnosti nehody policisté vyšetřují.

Nehoda se stala kolem 06:45. "Na silnici stál kamion, který chtěl autobus objet a sjel při tom do příkopy. Autobus se bude vyprošťovat, čeká se na odtah," uvedl Jaroš. Řidiči tedy musejí při průjezdu obcí počítat s dopravním omezením.

Silnice ve Zlínském kraji jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. V nižších polohách jsou převážně po chemickém ošetření holé a mokré. Na Vsetínsku na nich místy leží rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách silnice pokrývá nová vrstva sněhu, silničáři je upravují pluhy a starají se o posyp, vyplývá z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic.