V kombinaci silnějšího větru a předpokládaných sněhových srážek se budou zejména od 600 metrů nad mořem tvořit sněhové jazyky. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Vydatnější sněžení meteorologové očekávají od úterního rána od západu. Současně bude zesilovat západní až jihozápadní vítr, který bude ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky. Jejich tvorba bude ustávat ve druhé polovině dne v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku spolu s tím, jak sníh bude postupně vlhnout, uvedli meteorologové a doplnili, že v části severních Čech a na jižní Moravě bude vítr slabší než v ostatních oblastech Česka.

Od silného větru vedle tvorby sněhových jazyků podle ČHMÚ hrozí také poškození stromů, způsobit může také menší škody na budovách. Motoristé by měli dbát zvýšené opatrnosti při řízení a lidé na horách by měli omezit túry a nevydávat se do hřebenových partií.