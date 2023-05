Nejteplejší den roku. Meteorologové na Mělnicku naměřili 27 stupňů

ČTK

Sobota byla zatím nejteplejším dnem letošního roku, teploty na dvacítce stanic překonaly hranici letního dne, tedy 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Tuhani na Mělnicku, kde meteorologové naměřili 27,1 stupně Celsia. ČTK to řekla pracovnice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Poprvé letos ČHMÚ zaznamenal letní den v pátek 5. května, tehdy to bylo ale na jediné stanici v zemi, a to v Plzni - Bolevci, kde bylo 25,2 stupně.

