„Naopak na vrcholky Šumavy už dorazil teplejší vzduch a teploty tam jsou nad bodem mrazu, například Plechý nebo Špičák hlásí dva stupně Celsia, teplo je po ránu i ve Frýdlantském výběžku,“ uvedl ČHMÚ na svém facebooku.

Bílé Vánoce by mohli lidé prožít jen na některých místech Česka, ukazují data

Dnes bude v Česku zataženo až oblačno, na východě zpočátku místy i polojasno. Ojediněle bude slabě sněžit, zejména na západě a severu bude místy padat mrznoucí déšť a je potřeba počítat s ledovkou. Mrznout má i přes den, přesto by se ale zejména při čerstvém větru mohlo oteplit až na plus tři stupně Celsia. V nárazech může mít vítr rychlost až 75 kilometrů za hodinu, na hřebenech hor i 90 kilometrů za hodinu. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky nebo námraza.

V úterý budou nejvyšší denní teploty plus jeden stupeň Celsia, ve středu to mohou být už plus tři stupně, v Čechách a ve Slezsku místy až plus pět. Ve středu bude odpoledne a večer na většině území pršet. Na severu a východě může být déšť mrznoucí, což znamená riziko ledovky. V oblastech nad 900 metrů nad mořem bude později sněžit.

Jaká bude letošní zima? Napovědět mohou i žaludy nebo zajíci

Ve čtvrtek nejvyšší denní teploty vystoupají na šest stupňů Celsia, v pátek už na deset stupňů. Před vánoční víkendem bude v Česku převážně zataženo s deštěm, na Moravě zpočátku ojediněle mrznoucím.

Štědrý den ve znamení deště

Na Štědrý den předpovídají meteorologové zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky. Později o svátcích se srážky objeví jen místy a na horách budou smíšené nebo sněhové. Na začátku víkendu bude přes den i 12 stupňů Celsia. Mrznout ale nebude ani v noci, nejnižší noční teploty mají být zpočátku devět až pět stupňů. Na přelomu tohoto a příštího týdne se pak začne znovu ochlazovat.