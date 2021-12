Předpověď na Vánoce: zima se sice vrací, na Štědrý den se má ale oteplit

ČTK

Do Česka se vrací zima, od pondělí až do čtvrtka budou odpolední teploty většinou kolem nuly. Na Štědrý den se ale začne oteplovat, sněžení přejde v déšť. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sníh na silnici. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

"V noci na dnešek naše území přešla studená fronta a za ní k nám proudí studený vzduch od severu. Ode dneška až do čtvrtka budou odpolední teploty většinou kolem nuly a nedostanou se výš než na dva stupně Celsia," uvedli meteorologové. V noci pak bude mrznout, ojediněle klesne teplota na minus deset stupňů Celsia. Sněhové přeháňky se mohou objevit i v nížinách, dnes bude sněžit hlavně na horách. Lesníci líčí důmyslnou past. Ukradené vánoční stromky zamoří domácnost puchem Od pátku, kdy je Štědrý den, se začne pozvolna oteplovat. "Pokud se někde v nížinách udrží sníh, tak přes vánoční svátky roztaje," uvedli meteorologové. Upozornili, že v noci na pátek se může tvořit při mrznoucím dešti i ledovka. Pršet zřejmě bude i na horách Ve sváteční dny očekávají déšť. Na Štědrý den bude ještě ze začátku sněžit, ale hranice sněžení se bude postupně posouvat až do 1100 metrů nad mořem. V sobotu a v neděli bude ale pršet i na horách. Po svátcích se pak začne opět pomalu ochlazovat.