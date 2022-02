Hladiny řek mohou stoupnout, varují meteorologové. Hrozí i silný vítr

ČTK

V části Česka zřejmě ve čtvrtek a v pátek stoupnou po bouřkách hladiny řek na nejnižší povodňový stupeň. Týká se to severu a jihozápadu země. Ve výstraze to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nadále také platí ode dneška do noci na pátek pro celé Česko výstraha před silným větrem.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Ve čtvrtek zasáhnou podle meteorologů Česko bouřky s vydatnými srážkami. Hladiny řek se mohou následně místy zvednout na úroveň nejnižšího, prvního stupně povodňové aktivity. Při ní se podle ČHMÚ voda ještě nevylévá z břehů, ale může se například snížit stabilita stromů v podmáčené půdě. Česko zasáhne silný vítr. Poryvy dosáhnou rychlosti až 110 kilometrů v hodině Výstraha platí od čtvrtečních 09:00 do pátečních 06:00. Týká se okresů Český Krumlov, Prachatice a Strakonice na jihu Čech, Domažlice, Klatovy, Tachov, Karlovy Vary, Teplice, Most a Chomutov na západě Čech, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Náchod v severních Čechách, Ústí nad Orlicí na východě Čech a Šumperk a Bruntál na severu Moravy a ve Slezsku. Varování před silným větrem V platnosti nadále zůstává již dříve vydaná výstraha ČHMÚ před silným větrem. Už dnes večer může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů za hodinu a ve čtvrtek dokonce až 110 kilometrů za hodinu.