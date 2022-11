„Teploty se v pondělí ráno pohybovaly většinou mezi plus třemi a minus jedním stupněm Celsia, hlavně v západní polovině Čech ale byly i nižší,“ uvedl ústav na své facebookové stránce. „Vzduch je zároveň hodně vlhký, proto to může na neošetřených silnicích ráno klouzat. Mlhy, které se také vyskytují hlavně v Čechách, navíc snižují dohlednost,“ doplnili meteorologové. Teploty mohou vystoupat v pondělí až na pět stupňů.

Rozmary počasí. České meteorologické rekordy měly i tragické následky

Podobné počasí jako v pondělí vydrží podle předpovědi po celý týden. Na každý den předpovídá ČHMÚ mlhy a mrholení, místy i mrznoucí, a případně také slabé sněžení. Jen v úterý a o víkendu by ojediněle mohlo být polojasno, na přelomu tohoto a příštího týdne zejména na horách.

Chladnější pátek

Také teploty budou po celý tento týden zřejmě podobné těm pondělním. Přes den se budou většinou pohybovat mezi jedním až pěti stupni nad nulou a o víkendu by mohly vystoupat až na plus šest stupňů. Pouze v pátek může být mírně chladněji, a to mezi nulou až plus čtyřmi stupni. V noci na úterý bude plus tři až minus jeden stupeň, při nižší oblačnosti až minus tři stupně.

Další dva dny pak ČHMÚ předpovídá na noc plus jeden až minus tři stupně, v noci na pátek plus dva až minus dva stupně a o víkendu mezi plus třemi až minus dvěma stupni.