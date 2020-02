Od severozápadu přijde do ČR vlhký oceánský vzduch a teploty během úterního odpoledne půjdou dolů.

Podle informací Českého hydrometeorlogického ústavu se budou pohybovat v rozmezí 3 a 7 stupňů a v polohách nad 300 metrů bude sněžit. Místy dokonce hrozí sněhové jazyky.

#pocasi Dnešní teploty zůstanou ještě necelých 10 °C nad dlouhodobým průměrem. Zítra nastane zlom. Nejvyšší denní teploty, 3 až 7 °C, naměříme dopoledne a během dne bude teplota už jen klesat. Od jaké nadmořské výšky by mělo zítra ráno sněžit, ukazuje připojená mapa. pic.twitter.com/g7cRVfCvq1 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 3, 2020

Středeční ráno už bude mrazivé, teploty kolem nuly a sněhové přeháňky. Ani přes den rtuť teploměru nepůjde příliš nahoru. Teploty budou jen těsně nad nulou a k večeru se vyjasní obloha. Díky tomu spadnou noční teploty až -5 stupňům.

"Nečekáme žádné kruté mrazy. Toto ochlazení je přechodné," uvedl Jan Doležal, tiskový mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu.

Na konci týdne až 10 stupňů

Na konci týdne se zase oteplí. V neděli může být až deset stupňů. "I když byl leden nadprůměrně teplý a srážkově chudý, nejsou takové výkyvy nijak výjimečné. Středoevropská zima je jimi typická. Příčinou proměnlivého počasí je časté střídání vlhkého oceánského vzduchu od západu s ledovým kontinentálním vzduchem z východních směrů," vysvětlil Jan Doležal.

Pozdější nástup zimy se tedy nekoná. "Takto se to nedá zobecňovat. O tom, že by zima začínala později než v nedávných letech, nemůže být řeč. Letos zkrátka ještě nezačala. Ale není to nic neobvyklého. V posledních desetiletech se častěji objevují zimy s málem sněhu. Co však za poslední roky můžeme potvrdit, je rychlejší nástup jara. Stromy kvetou dřív, blíž k zimním měsícům," řekl Jan Doležal.

Jestli se letos ještě dočkáme pravé zimy se sněhem a pořádným mrazem, nedokázali meteorologové přesně říct. "Takovou předpověď, na tak dlouhou dobu, ještě neumíme. Nemůžeme to vyloučit. Klidně se může stát, že v následujích měsících pořádná zima přijde. Ale žádný slib od nás nečekejte," uzavřel tiskový mluvčí ČHMÚ Jan Doležal.