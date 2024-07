Česko má před sebou tropický víkend. Podle předpovědi meteorologů budou teploty růst do soboty. „Do střední Evropy se přesouvá tlaková výše, která přinese slunečné počasí,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na svém profilu na síti X.

V pátek mají v některých částech země denní teploty dosáhnout třiceti stupňů Celsia. V sobotu mohou denní maxima vyšplhat až na třiatřicet stupňů Celsia, na jihu Moravy ještě o dva stupně více. „Srážky se spíše neočekávají,“ sdělil meteorolog společnosti InMeteo David Prantl.

Zabouřit může ojediněle v sobotu. „V severozápadních Čechách bude během odpoledne a večera přibývat oblačnost a je zde možný i výskyt lokálních bouřek," poznamenal meteorolog ze serveru meteocentrum.cz Martin Štros.

V neděli přijde ochlazení

V neděli začne od západu přibývat oblačnost a ochladí se. „Už v první polovině neděle přes naše území přejde studená fronta. Přes většinu území zřejmě ráno a dopoledne a tak by silné bouřky přinést neměla. Pršet ale bude,“ poznamenal Prantl. Teploty by se měly na západě pohybovat okolo dvaceti stupňů Celsia. Na východě území však mohou vyšplhat až k 28 stupňů.

info Zdroj: Deník/Alena Hedvíková Supercelární bouře na Mělnicku Supercela je zvláštní typ bouřky tvořený jedinou mohutnou konvektivní buňkou, tedy systémem stoupajících a klesajících teplých a studených proudů v uzavřené smyčce. Často ji doprovází ničivé prvky bouří jako jsou kroupy větší než dva centimetry, silný vítr nad 90 kilometrů v hodině a dokonce i tornáda. Oproti běžným bouřím má delší životnost, většinou dvě až čtyři hodiny.

Mírné ochlazení bude jen dočasné. Ještě v pondělí se teploty mají pohybovat okolo 25 stupňů, ovšem od úterý se začne znovu oteplovat a denní maxima opět budou šplhat ke třicítce. Nejteplejším dnem má být středa, kdy zejména na jižní Moravě meteorologové očekávají teploty až 33 stupňů.

Podle aktuálního výstupu amerického klimatického modelu CFS i evropského centra pro střednědobé předpovědi má teplé počasí pokračovat nejen do konce července, ale i na začátku srpna. Celkově bude srpen teplotně nadprůměrný a srážkové normální. „Můžeme tedy předpokládat, že i v srpnu se opakovaně objeví tropické teploty - tak jako každý rok. Ovšem nečeká se, že by vysoké teploty přetrvávaly delší dobu, nebo dosahovaly extrémních úrovní výrazněji nad 35 stupňů Celsia. Nějaký velmi horký den se každopádně objevit může,“ sdělil Štros.

Vedra jsou zátěž pro organismus

Vysoké teploty jsou obrovskou zátěží pro lidský organismus. Odborníci proto vyzývají k opatrnosti a omezení fyzické aktivity. Vůbec nejdůležitější je dodržovat pitný režim a popíjet v menších dávkách čistou, vlažnou vodu. Je vhodné se vyhnout alkoholu či slazeným nápojům. Pomoci tělu vyrovnat se s vysokými teplotami lze i úpravou jídelníčku. „Místo české klasiky knedlo zelo vepřo, smažených jídel nebo těch hodně tučných by měly být dominantou saláty či ryby a celkově středomořský jídelníček. Chybět by neměla ani vodnatá zelenina či ovoce. Raději bychom měli jíst menší porce, ale častěji,“ řekla odbornice na zdravou stravu Eva Jiránková.

S vysokými teplotami se hůře vyrovnávají lidé starší 65 let, chronicky nemocní, ale také například těhotné ženy či děti do čtyř let. Ti všichni by měli zůstat mezi jedenáctou a třetí hodinou odpolední, kdy je sluneční záření nejintenzivnější, doma.

Při cestování v automobilu je velkým pomocníkem klimatizace. Posádka by ji však měla využívat s rozvahou. Přechod z interiéru automobilu, který je vychlazený na 21 stupňů, do tropických 35 stupňů je pro organismus velikým teplotním šokem. „Prudké střídání teplot značně zatěžuje cévní a srdeční systém, zvláště u lidí s nemocným srdcem. Zároveň může vést k rýmám nebo ucpaným dutinám. Navíc velké výkyvy okolních teplot pravděpodobně srdce zatěžují ještě více než samotné horko,“ uvedl předseda České kardiologické společnosti Petr Ošťádal. Lékaři doporučují dodržet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou kolem pěti až sedmi stupňů Celsia.

Lidé trávící volné chvíle na přímém slunci by neměly zapomenout namazat se vhodným opalovacím krémem s minimálně padesátkovým ochranným faktorem. Ten blokuje až 98 procent UVB záření, které je hlavní příčinou spálení pokožky.

Jak je to s opalovacími krémy? Mnoho Čechů si kupuje nevhodné: