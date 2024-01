Velký pozor na pády a nehody si budou muset dát lidé ve druhé polovině tohoto týdne. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před ledovkou, která může být místy i velmi silná. Na horách na severu má opět nasněžit.

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před ledovkou, která může být místy i silná. Na horách na severu má opět nasněžit. | Foto: ČTK

V Čechách to bude v následujících hodinách pořádně klouzat. Alespoň podle předpovědí odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kteří vydali na celou středu 17. ledna a první polovinu čtvrtka 18. ledna výstrahu před ledovkou. Pro Karlovarský, Ústecký, Plzeňský, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, část Jihočeského kraje a Prahu platí 2. stupeň výstrahy, tedy vysoký stupeň nebezpečí. „Místy se může vytvářet silná ledovka s tloušťkou dosahující i nad 5 milimetrů,“ informovali na svém webu.

Jak se chovat při mrazivém počasí? Přečtěte si rady:

Lidé by si podle nich měli dávat pozor při chůzi i jízdě autem, neboť za takových podmínek budou hrozit pády i nehody, případně velké zdržení na silnicích. Ledovka by také mohla lámat větve stromů, které zase mohou ohrozit dráty elektrického vedení. „Doporučuje se omezit vycházení ven a jízdy autem jen na nezbytné případy. V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a jezdit mimořádně opatrně,“ vyzvali meteorologové.

Opatrní by však měli být i obyvatelé hranice Čech a Moravy - vznik ledovky při mrznoucím dešti podle meteorologů hrozí i na Vysočině, na jihu Moravy či v Olomouckém kraji. Náledí a zmrazky se nevyhnou ani Slezsku. Ledovková situace má přetrvat do pátku, k víkendu by se ale měla v celé zemi uklidnit.

Jak se chovat na silnicích v případě ledovky a sněhu Jak radí meteorologové i odborníci na autodopravu, v případě ledovky či výraznější sněhové nadílky by lidé ideálně neměli vůbec vyjíždět. Vyhnou se tak nejen kolonám, ale i riziku nehody. Pokud už člověk vyjet musí, měl by dbát na následující rady. Základem je mít kvalitní zimní pneumatiky. Hloubka vzoru by ideálně měla být vyšší, než je zákonný limit 4 milimetry. Řidiči by v zimním počasí měli celkově jezdit opatrněji a skutečně pečlivě přizpůsobit svou jízdu povrchu vozovky, stejně tak více předvídat vznik nebezpečných situací. Na sněhu a ledovce se podle odborníků zásadně prodlužuje brzdná dráha, proto je nutné dodržovat bezpečný odstup. Rovněž je nutné se vyhnout prudkému brždění a otáčení volantem - jinak hrozí smyk. „Vhodné je brzdit s rovnými koly – tedy raději si přibrzdit před zatáčkou než v zatáčce,“ poradil již dříve mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota. Pokud už se auto do smyku dostane, i zde je nutné nepanikařit. Důležité je sešlápnout spojku a dát volantem kontra. Pokud střetu nejde zabránit, je nejlepší narazit čelně. Při jízdě do kopce je vhodné zařadit co nejvyšší rychlostní stupeň, při jízdě z kopce je nejlepší brzdit motorem a jemně přibrzďovat. Další podrobnosti o jízdě v zimním počasí čtěte ZDE.

„Celkově nás čeká docela dramatických několik desítek hodin - nejprve mrazivé ráno, pak srážky, na severu sněžení, jinde zpočátku mrznoucí, s tvorbou ledovky, pak výrazné oteplení a krátce nato opět ochlazení s výskytem výraznějšího sněžení. Na severních horách přibude dost sněhu, v Čechách hrozí dost nebezpečná ledovka,“ shrnul počasí těchto dní Martin Štros z Meteocentra.

Víkendové ochlazení

Část lidí potěší alespoň sníh. Nasněžit má především ve středu 17. ledna na severu a severozápadě republiky. Trocha sněhu by se však mohla objevit prakticky na celém území.

Zatímco do konce pracovního týdne by se měly denní teploty držet nad nulou a do minusových hodnot klesat v noci, o víkendu se ochladí. „V sobotu bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C, při sněhové pokrývce kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. V neděli bude polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo. Ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -4 až -8 °C, při sněhové pokrývce kolem -10 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C,“ nastínil meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Pavel Šimandl.