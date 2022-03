Teploty se budou držet kolem deseti stupňů. O víkendu se však ochladí

ČTK

Většinu tohoto týdne má být v Česku jasná až polojasná obloha. Výjimkou je středa a úterý, kdy se zatáhne a bude pršet, na horách může sněžit. Teploty by se měly držet od pondělí do pátku okolo deseti stupňů Celsia, případně i výše, o víkendu se ale ochladí. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Slabý déšť se v může v Čechách ojediněle objevit už dnes večer, další dva dny ale bude pršet více. V úterý bude pršet postupně od jihozápadu, ve středu bude déšť četnější hlavně na východě země. Naopak od severozápadu bude srážek i oblačnosti ubývat. Od čtvrtka bude až do konce týdne většinou jasné počasí. Nejvyšší denní teploty se podle meteorologů mají držet mezi devíti až 13 stupni Celsia, například dnes mohou při déletrvajícím slunečním svitu vystoupat až 15 stupňů. Jak šel čas s rouškami: Praha je v MHD zavedla první v Evropě, teď mizí z tváří O víkendu ale mají být nejvyšší teploty jen tři až osm stupňů. Noci budou na konci týdne mrazivé, při klidném větru může rtuť spadnout až na minus osm stupňů Celsia. Východ Česka dnes ještě zasáhne silnější vítr, který může mít na horách v nárazech rychlost až 70 kilometrů za hodinu. K večeru bude slábnout.