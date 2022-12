V pátek bude zataženo, na většině území se očekává sněžení, na jihovýchodě republiky mohou být srážky ojediněle i smíšené nebo mrznoucí. Odpoledne a večer budou v Čechách srážky ustávat a mraky se začnou protrhávat. Nejnižší noční teploty klesnou na nulu až minus pět, v severozápadní polovině území k minus osmi stupňům. Přes den budou teploty od nuly do minus čtyř stupňů, jen na jihovýchodě mohou mírně vystoupat nad bod mrazu. Na Moravě a ve Slezsku místy připadne v pátek pět až 15 centimetrů sněhu.

V sobotu bude oblačno až zataženo, postupně místy i polojasno. Ojediněle se objeví sněhové přeháňky, na jihu a východě má zpočátku místy sněžit. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat sedm až 11 stupňů pod nulou, na jihovýchodě kolem minus čtyř. Přes den teploměr ukáže minus pět až minus jeden stupeň Celsia.

Další mrazivá noc. V Orlickém Záhoří klesla teplota k minus 20 stupňům Celsia

Neděle má být polojasná, občas s nízkou oblačností, objeví se mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty spadnou na minus deset až 15 stupňů Celsia, při nízké oblačnosti bude kolem sedmi stupňů pod nulou. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi minus sedmi a minus třemi stupni Celsia.

Pondělí ještě bude mrazivé, od úterý teploty budou stoupat na jeden až pět stupňů nad nulu.

Přesnější předpověď pro Štědrý den, který letos připadá na sobotu, zveřejní meteorologové týden před Vánoci. V posledních letech Česko zažívá sérii nejteplejších Štědrých dnů za posledních 30 let, průměrná denní teplota vzduchu tento den neklesla pod nula stupňů Celsia od roku 2008. Loni dosáhla 4,7 stupně. Sníh loni ležel kromě hor jen ve východní polovině území, a to i v nížinách - třeba v Ostravě a v Olomouci byly ráno na Štědrý den dva centimetry sněhu. Například Praha čeká na bílé Vánoce přes deset let, naposledy byla sněhová pokrývka v ulicích hlavního města na Štědrý den v roce 2010, informoval tento týden Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).