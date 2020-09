Až metr sněhu, velké ochlazení. Arktický vzduch ovlivní počasí v Evropě

Do západní a střední Evropy se podle meteorologů žene velmi chladný vzduch z Arktidy, který přinese velký pokles teplot a vydatné srážky. Od poloh nad 800 metrů bude sněžit. V Alpách by mohl napadnout metr sněhu. V České republice by se mělo ochladit až o 15 stupňů.

Závěje sněhu. | Foto: ČTK