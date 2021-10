Podobnou situaci meteorologové předpokládají také v pátek a v sobotu . Obloha by měla být polojasná. Ovšem mohou se objevovat přeháňky, na horách i sněhové. Nejvyšší denní teploty nepřesáhnou 14 stupňů Celsia a v noci opět může rtuť teploměru spadnout pod nulu na mínus jeden stupeň.

Ve čtvrtek se obloha vyjasní, bude polojasno s občasnými přeháňkami. V tisíci metrech na horách by opět mohlo sněžit. Přes den naměříme 8 až 2 stupně, v noci potom plus tři až mínus jeden stupeň Celsia.

Lépe nebude ani v úterý . Obloha má být oblačná až zatažená. Od severozápadu by se mělo postupně vyjasnit na polojasno. Místy se objeví také přeháňky. K večeru mohou být v polohách nad 800 metrů smíšené nebo sněhové. Teploty se budou pohybovat mezi 9 až 13 stupni, v noci pak spadnou k 7 až 3 stupňům Celsia.

Ovšem na severovýchodě by to měla být pouhá nula. Během noci může na horách sněžit.

Pondělí začalo nízkými teplotami a mlhami. Po celý den by však mělo být jasno až polojasno. Teprve k večeru se od severovýchodu Česka objeví přeháňky. Teploty pak nepřekročí 16 stupňů Celsia. V noci meteorologové předpovídají zataženu oblohu, místy by se měly opět objevit také přeháňky. Teploměry v pondělí na většině území ukáží 7 až 3 stupně Celsia.

Po prosluněném víkendu přichází studenější a deštivější počasí. Už v pondělí ráno na mnoha místech Česka teploty spadly pod nulu a řidiči museli škrábat namrzlá skla svých automobilů. Situace bude podobná celý následující týden. Meteorologové dokonce předpokládají, že by v polohách nad 800 metrů mohlo i sněžit.

