Čechy čeká den plný vydatného deště. Na Moravu a do Slezska dorazí silné bouřky

ČTK

V Čechách bude až do úterního rána vydatně pršet. Nejintenzivnější déšť očekávají meteorologové v centrálním pásu Čech od jihu k severu, a to hlavně dnes pozdě večer a v noci. Na Moravě a ve Slezsku zase hrozí silné až velmi silné bouřky s přívalovým deštěm. Po deštích se mohou hladiny některých řek odvodňujících zejména Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty a také toky v jižních a středních Čechách zvednout na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Déšť v ulicích Brna - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock/BalkansCat