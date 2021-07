Ať už neprší! Lidé z Hodonínska se děsí předpovědi, rizikové je úterý

Od pátečního rána se zraky lidí z oblastí postižených řáděním tornáda upínají k nebi. Doufají, že v nejbližších dnech další silné bouře nedorazí. Znamenalo by to totiž další značné komplikace, řada domů je bez střech, lidé se snaží zachránit to i málo, co jim po řádění přírodního živlu zůstalo.

Následky řádění tornáda v Moravské Nové Vsi a v Hruškách. | Foto: Deník/Iva Haghofer

Meteoroložka Dagmar Honsová má pro nejbližší dny pozitivní zprávy, nicméně silné bouře by se do Česka mohly vrátit v úterý. „To je ale ještě daleko, předpověď budeme upřesňovat,“ říká odbornice z Meteopresu. ON-LINE k situaci na jihu Moravy po tornádu najdete ZDE V sobotu a neděli se vyskytnou přeháňky a bouřky na úpatí Jeseníků a Beskyd. „V pondělí by pak měla být obloha v České republice polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout dešťové přeháňky a bouřky. OBRAZEM: Tornáda se nevyhýbají ani Karlovarsku. Ničivé bylo to v roce 2005 Přečíst článek › PRo všechny dny platí, že mohou být bouřky doprovázeny maximálně přívalovým deštěm o intenzitě 20 milimetrů. Žádné jiné nebezpečí nehrozí,“ prozrazuje Honsová. V sobotu by se denní maxima měla pohybovat kolem 23 stupňů Celsia, v neděli by mělo být o dva stupně tepleji. A v pondělí mohou teploty přes den překročit letní třicítku. Úterní zlom V úterý by měl nastat v rázu počasí zlom. Do Česka vnikne brázda nižšího tlaku vzduchu. „Z meteorologického hlediska podmínky pro vznik silnějších bouřek budou příznivější. Ale vše budeme ještě upřesňovat,“ podotýká meteoroložka. Větrné peklo. Vzácné tornádo zabíjelo v Česku, píší zahraniční média Přečíst článek › Vše o tornádu na jihu Moravy čtěte ZDE Podle Honsové je předpověď vzniku tornád velmi složitá a úspěšnost předpovědi malá. Modely dokáží vypočítat ideální podmínky pro vznik supercely, se kterou jsou tornáda vázána. „Je ale otázka, zda vůbec supercela skutečně vznikne. A pokud se tak stane, vznikne tornádo? Pro předpověď tornád je strašně moc otázek a ta pravděpodobnost, že se skutečně objeví, by mohla působit jako poplašné varování. Vždyť na našem území se objevilo větší tornádo v roce 2004, pak až ve čtvrtek,“ dodává Dagmar Honsová.