Jasné nebo polojasné počasí s tropickými teplotami zůstane v Česku do poloviny příštího týdne. Ilustrační foto.

Jasné nebo polojasné počasí s tropickými teplotami zůstane v Česku do poloviny příštího týdne, místy se mohou objevit i silné bouřky. Teploty nad 30 stupňů Celsia ukončí zřejmě až studená fronta ve druhé polovině příštího týdne. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Teploty přes den mohou ve čtvrtek vystoupat na 32 stupňů Celsia. Výstraha před teplotami až 33 stupňů platí do odvolání pro většinu Jihomoravského kraje a jihozápadní část Zlínského kraje. Silné bouřky s krátkodobými úhrny srážek ojediněle kolem 40 litrů na metr čtvereční a nárazy větru přes 70 kilometrů za hodinu ve čtvrtek odpoledne hrozí v pásu od jižních Čech a západní Vysočiny přes střední po východní Čechy a Liberecký kraj. Jinde budou bouřky jen ojedinělé.

Tropické třicítky meteorologové očekávají také v dalších dnech, v pátek až 33 stupňů Celsia. V sobotu a neděli budou maxima kolem 30 stupňů, na jižní Moravě nadále až 33 stupňů. Lidé musejí dál počítat i s lokálními bouřkami.

V pondělí přibude oblačnosti, teploty se ale budou opět dostávat až nad 30 stupňů Celsia, podobné by to mělo být i v následujících dnech. Ve čtvrtek se mírně ochladí, nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 28 stupňů Celsia. „Příliv velmi teplého vzduchu tak u nás pravděpodobně ukončí až v druhé polovině příštího týdne další studená fronta od západu,“ uvedl ČHMÚ.