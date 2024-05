V části Čech a na Vysočině bude ve čtvrtek hodně silný vítr, hrozí i požáry

ČTK

V pásu od jižních Čech a Vysočiny po hory na severu Čech bude ve čtvrtek foukat silný vítr, který v nárazech může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině. S ohledem na to a pokračující sucho dál hrozí na většině území Čech nebezpečí vzniku a šíření požárů, které by měl ukončit až očekávaný déšť. Trvalé srážky dorazí do Česka od jihu v pátek ráno, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Silný vítr. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Zbranek Petr