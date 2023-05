V nadcházejícím týdnu se bude v Česku střídat jasná obloha s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou blížit 20 stupňům Celsia. Naopak v noci a nad ránem lze ještě čekat přízemní mrazíky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle dlouhodobého výhledu by zejména první polovina května měla být teplotně podprůměrná.

Jarní déšť - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock/Tonda Tran

V úterý se zatáhne, v celé zemi bude občas déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Ve středu se počasí opět změní, bude polojasno až oblačno. Pršet bude místy jen na východě země. Teploty budou v oba dny podobné - s maximy na 15 až 16 stupních.

Ve čtvrtek se mírně oteplí, nejvyšší teploty dosáhnou 18 stupňů. Bude skoro jasno. Postupně ale začne oblačnosti přibývat a v pátek už může být zase zataženo, opět s občasným deštěm nebo přeháňkami. Maxima by před víkendem měla být až 19 stupňů.

Na víkend zůstane obloha zatažená a zároveň se ochladí. Nejvyšší teploty už by neměly přesáhnout 16 stupňů Celsia. Noční teploty mohou při zmenšené oblačnosti klesat pod nulu.

Celkově by nadcházející dva týdny měly být teplotně lehce podprůměrné. „Jsou očekávány minimální teploty kolem pěti stupňů Celsia a maximální kolem 17 stupňů,“ uvedli meteorologové. V polovině května by se teploty měly vrátit k průměru. „Období od 1. do 28. května předpokládáme jako celek teplotně slabě podprůměrné nebo průměrné,“ dodali meteorologové.

Vlhčí období z konce dubna vystřídá v nadcházejících dvou týdnech počasí s průměrnými srážkami. Týden od 15. do 21. května by pak měl být sušší. Květen by měl skončit jako celek srážkově průměrný.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.