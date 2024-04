Léto v dubnu. Česko zažilo první tropický den, teploty překonaly 90letý rekord

ČTK

Česko v neděli zažívá letošní první tropický den, kdy teploty dosáhnou alespoň 30 stupňů Celsia; na stanici Praha - Komořany zaznamenali meteorologové 30,6 stupně Celsia. Do dneška byl první tropický den v roce zaznamenán nejdříve 17. dubna, a to v roce 1934, tehdy bylo ve Vlašimi právě 30 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku. Loni nastal první tropický den 18. června.

Horké letní počasí, ilustrační foto. | Foto: ČTK