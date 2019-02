Na většinu území Česka přes noc napadalo několik centimetrů nového sněhu, počet dopravních nehod se ale nevymyká běžnému stavu. Nejvíce nasněžilo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Po víkendu zůstávalo ráno v Česku bez proudu zhruba 14 800 domácností a to hlavně v jižních Čechách a na Moravě.

Po ranním jednání krizového štábu zrušil primátor Kladna Dan Jiránek (ODS) kalamitní stav, které město kvůli hustému sněžení vyhlásilo v neděli. Všechny hlavní tahy jsou již průjezdné a hromadná doprava funguje, některé linky však mohou mít zpoždění, uvedla Česká televize.

V pondělí ráno stále sněžilo na řadě míst Středočeského kraje, kde počasí omezovalo provoz autobusů. Sněžilo mimo jiné na Berounsku, Mělnicku, Mladoboleslavsku či Rakovnicku. Kvůli hrozbě pádu stromů a větví se veřejnosti až do odvolání uzavřel Průhonický park u Prahy.

Kvůli čerstvému sněhu vyráželi hasiči v Olomouckém kraji k více než padesáti událostem, včetně havarovaného autobusu. "Během posledních hodin jsme zasahovali u pěti dopravních nehod, z toho v jednom případě u autobusu, který sjel do pole mezi obcemi Topolany a Ústín. Cestovalo v něm osm lidí a jeden z nich se lehce zranil," informoval mluvčí olomouckého hasičského sboru Zdeněk Hošák.

Samostatnou kapitolu tvoří spadané stromy, k nimž museli hasiči nejvíckrát. Kvůli zlámanému stromu havaroval i spěšný vlak u Mikulovic. Incident se naštěstí obešel bez zranění a evakuace cestujících, takže hasiči jen strom odtáhli z kolejiště.

Tisíce domácností bez proudu

Po celém Česku stále zůstává bez proudu přibližně 14 800 domácností, přičemž problémy se vyskytují zejména na jihu Čech a na Moravě. Nejčastější příčinou poruch byl pád stromů a větví do vedení, polámané izolátory a přetrhané vodiče. Opraváři pracují na odstranění závad.

Akutálně dispečink #ČEZDistribuce eviduje tři desítky poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Bez elektřiny je 13 tisíc odběrných míst. Bohužel během noci přibyly nové poruchy jak v Plzeňském kraji, tak nově v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. ❄️? pic.twitter.com/5MOnWKgANu — Skupina ČEZ (@SkupinaCEZ) 4. února 2019

Sníh rovněž zkomplikoval dopravu na železnici. Kvůli sněhové kalamitě jsou uzavřené trati Plzeň - Praha a úsek z Plzně do Svojšína na trati do Chebu, informoval web Českých drah. Kvůli překážce na železnici nefunguje ani část tratě z Domažlic na Furth im Wald a z Plzně na Dobřany. Trať na Prahu by měla být zprovozněna kolem deváté hodiny ranní.

Hladiny řek stoupnou

Během pondělka by mělo postupně ubývat oblačnosti, přičemž teploty se budou pohybovat mezi plus dvě a mínus dvěma stupni Celsia. S postupným vyjasňováním na celém území Česka teploty v noci na úterý zamíří hlouběji pod bod mrazu.

"Sněžení by mělo během pondělka ustávat. Roztátý sníh ale může namrzat a budou se tvořit zmrazky a náledí," varují meteorologové, kteří předpokládají i stoupání hladin řek.