Sněžit by mělo v polohách nad 400 metrů. "V polohách nad 600 metrů nad mořem se budou zejména na severovýchodě území místy tvořit sněhové jazyky," uvedl Český hydrometeorologický ústav na facebooku.

Mokrý sníh může poškodit stromy či dráty elektrického vedení, problémy mohou nastat v dopravě. Řidiči by měli jezdit opatrně a nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor vzít i zimní řetězy a na horách dodržovat pokyny Horské služby.

#pocasi Přiložená mapa ukazuje předpokládané množství nového sněhu dnes od 7.00 ráno do 19.00 večer.

V polohách nad 400 m se bude tvořit nová sněhová pokrývka. Na horách zejména na severovýchodě až 25 cm nového sněhu. pic.twitter.com/DgVijB6cFy — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 4, 2020

Vítr v nárazech překročí rychlost 65 kilometrů v hodině, může lámat stromy a větve a komplikovat dopravu. Lidé by měli zabezpečit okna i volně uložené předměty. Návštěvníci hor by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií, upozornili meteorologové

Ranní komplikace na Prachaticku

Silný vítr od úterního rána komplikuje na jihu Čech dopravu. Nepříjemný začátek dne mají za sebou řidiči na Prachaticku. Především ti, kteří jezdí za prací do Německa. Na celé řadě míst totiž popadaly do vozovek stromy. Řidiči se tak s komplikacemi setkávají na silnicích u obcí Vimperk, Horní Vltavice, Kubova Huť, Lenora a Strážný, a to v celkové délce šestadvaceti kilometrů. Silnice by však se zvýšenou opatrností už měly být průjezdné.

Silný vítr komplikuje dopravu i na dalších místech Jihočeského kraje. U Kamenného Újezdu na Českobudějovicku si musejí dát řidiči pozor na hlavní silnici I/3 na ohnutý bilboard, který částečně zasahuje do vozovky. Problémy se dotýkají také železniční dopravy.