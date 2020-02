Na silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva ujetého sněhu. V Orlických horách si řidiči musejí dnes dát pozor i na sněhové jazyky. Rozbředlý sníh leží na silnicích ve vyšších polohách Jičínska. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kaji byly dnes ráno většinou holé a suché. Teploty se pohybovaly několik stupňů pod nulu, na horách bylo až minus osm stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

Podívejte se na aktuální data z meteoradaru:

Přes den by mělo být v Královéhradeckém kraji polojasno až oblačno. Postupně se od severu čeká zataženo, místy se sněžením. V nižších polohách by mohl padat sníh s deštěm. Teploty by se měly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách má být kolem minus dvou stupňů.

Olomoucký kraj

S rozbředlým sněhem na hlavních i vedlejších cestách musejí počítat dnes ráno řidiči mířící na Jesenicko. Ve vyšších polohách Olomouckého kraje leží od středních poloh na vozovkách ujetá sněhová vrstva krytá posypem. V ostatních částech Olomouckého kraje jsou většinou vozovky holé, správci cest však místy nabádají k opatrnosti kvůli namrzání vozovek. Týká se to například vyšších poloh Olomoucka nebo Prostějovska, vyplývá z informací Ředitelství silni a dálnic.

S možnou námrazou musejí počítat řidiči například ve vyšších polohách u Šternberku, na kluzké vozovky mohou řidiči podle silničářů narazit také na Prostějovsku. Zvýšená opatrnost je v těchto úsecích nutná.

Po středečním sněžení zůstává rozbředlý sníh na vozovkách na Jesenicku a to na silnicích druhých a třetích tříd, ale i na hlavních tazích, silnice jsou tam sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Šumpersku už jsou silnice holé, od středních poloh leží ujetá místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, i tam nabádají silničáři k opatrnosti. Průjezdná je již silnice mezi Lukavicemi a Bohuslavicemi, kterou zatopila rozvodněná řeka.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje zůstává na silnicích ležet sníh. Většinou je rozbředlý, v místech, kde se nesolí, často zledovatělý. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Například v oblasti Lanškrouna je na vozovkách souvislá vrstva sněhu, tvoří se sněhové jazyky a závěje. Vlivem větru vzniká místy takzvaná bílá tma. Řidiči by měli jet velmi opatrně také v okolí Žamberka, Ústí nad Orlicí, Poličky, Vysokého Mýta, v Železných horách nebo na silnici I/34 v úseku Hlinsko - Borová.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou oblačno, místy silný vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti a plus jedním stupněm.