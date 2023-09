Česko znovu zaznamenalo teplotní rekordy. Nejvíce naměřili na Litoměřicku

ČTK

V Česku v neděli opět padaly teplotní rekordy. Zaznamenalo je 31 ze zhruba 160 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, odpoledne tam naměřili 31,4 stupně Celsia. Pro tuto stanici to ale rekord nebyl. Alespoň na 30 stupňů se teplota dostala na 13 stanicích. ČTK to řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/Attila Racek