Česko čeká deštivý začátek týdne. Víkend bude teplý a slunečný

ČTK

Do poloviny tohoto týdne vydrží současné chladné a deštivé počasí. Dnes a v úterý se ještě mohou vyskytnout i silné bouřky. Od čtvrtka se začne oteplovat a vyjasní se. Víkend by měl být převážně slunečný s teplotními maximy až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Déšť - Ilustrační foto | Foto: Profimedia