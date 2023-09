Pondělní tropické teploty v Česku vystřídá se studenou frontou večer a v úterý ochlazení a přeháňky. V polovině týdne bude znovu až 27 stupňů Celsia, srážky ve středu a ve čtvrtek meteorologové neočekávají. O víkendu se vrátí přeháňky a teploty klesnou pod 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/Matej Slávik

„Dneska se znovu dočkáme nadprůměrně vysokých teplot. Na některých místech zaznamenáme i tropický den, kdy teplota překročí 30 stupňů Celsia,“ napsal ČHMÚ na facebooku. Upozornil zároveň na to, že průměrná maxima pro toto období jsou jen 19 stupňů. Večer a v noci se studenou frontou od západu dorazí místní přeháňky a bouřky, s nimi pak následující den ochlazení, uvedli meteorologové.

Úterní nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 25 stupňů, předpověď předpokládá místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Středa a čtvrtek by se měly obejít bez srážek, denní maxima by se měla dostat ve středu na 25 stupňů a ve čtvrtek na 27 stupňů Celsia.

Chladný víkend

Od pátku se déšť a přeháňky na většině území vrátí. Teploty v pátek mohou ještě vystoupat na 26 stupňů Celsia, na západě Čech bude kvůli nástupu zvlněné studené fronty už jen 18 stupňů. Teploty pod 20 stupni většinou zůstanou i během víkendu, srážek a oblačnosti bude postupně ubývat.