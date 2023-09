Konec září bude v Česku slunečný. Víkend ale přinese ochlazení

ČTK

Slunečné a teplé počasí vydrží v Česku i ve čtvrtek a v pátek. Na víkend se ale zatáhne a ochladí. Zejména v sobotu by mělo pršet ve většině Česka, odpolední maxima budou jen těsně nad 20 stupni. Na začátku příštího týdne by ovšem opět mělo přijít krátké oteplení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/Matej Slávik