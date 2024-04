Teplotní skok v Česku: Po prvním letním dni přišel propad o deset stupňů

ČTK

Česko zažívá teplotní skok, zatímco v pondělí meteorologové zaznamenali první letní den letošního roku, tedy teploty přes 25 stupňů Celsia, v úterý očekávají maxima mezi 11 a 15 stupni Celsia. I tak ale zůstanou nadprůměrné. Ke dvacítce by se teploty měly znovu vyšplhat v pátek a víkend už by měl být opět letní, tedy přes 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho vyjádření na facebooku.

Jarní opalovačky se lidé dočkají až o víkendu. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Václav Pancer