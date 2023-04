Počasí v Česku bude nadále deštivé. V druhé polovině týdne se oteplí

ČTK

Počasí v Česku bude nadcházející dny proměnlivé, provázet ho bude zpočátku zatažená obloha a dešťové přeháňky. V polovině týdne by mohlo na horách znovu sněžit. Druhá polovina týdne slibuje slunečnější oblohu a oteplení. Nejteplejším dnem bude zřejmě sobota, kdy bude až 20 stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuální týdenní předpovědi, kterou meteorologové zveřejnili na webu. V dlouhodobém výhledu počasí očekávají, že následující čtyři týdny budou jako celek teplotně slabě podprůměrné nebo průměrné. Srážky spadlé do poloviny května zřejmě budou odpovídat hodnotám běžným pro toto období roku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Deštivé počasí. Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/Martin Divíšek