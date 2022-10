O víkendu by se mělo opět oteplit, maxima mají být okolo 17 stupňů. Bude ale oblačno s deštěm, v sobotu se dají čekat přeháňky zejména na horách.

Jaká bude letošní zima? Napovědět mohou i žaludy nebo zajíci

V neděli byly teplotní rekordy pro 16. října překročeny na 20 meteorologických stanicích ze zhruba 160 meteorologických stanic, které jsou v provozu alespoň 30 let. „Ve Strakonicích se teplota vzduchu dostala na rovných 25 stupňů Celsia, můžeme tedy říci, že na této stanici zaznamenali letní den,“ uvedl dnes ČHMÚ. Dnes padly rekordy na devíti stanicích a letní den měli v Javorníku na Jesenicku, kde naměřili 25,3 stupně.

Celé období od 17. října do 13. listopadu by mělo být teplotně nadprůměrné. Dlouhodobá průměrná teplota v tomto období je 6,9 stupně Celsia. „Nejteplejším ze všech čtyřech předpovědních týdnů bude první týden a s pokračujícím podzimem budou průměrné týdenní teploty postupně klesat,“ uvedli meteorologové. Teploty by se postupně měly pohybovat okolo průměru, v závěru období pravděpodobně i těsně pod ním.

Srážkově průměrné

Srážkově budou nadcházející čtyři týdny průměrné. Meteorologové nepředpokládají větší výkyvy v celkovém týdenním úhrnu srážek. „Ale pravděpodobně více srážek spadne ve druhé polovině předpovědního období (31.10. - 13.11.), v posledním týdnu se dají očekávat od vyšších poloh i sněhové srážky,“ dodali.

OBRAZEM: O měsíc dřív než loni. Hřebeny Krkonoš pokryl první sníh

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.