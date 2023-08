Teploty se budou celý tento týden držet okolo tropické třicítky, teplé budou i noci. Horké letní počasí budou provázet přeháňky a bouřky, při nichž může pršet intenzivněji. Ráno se místy objeví mlhy. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Tropické teploty v Praze - Podolí. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Radek Cihla

„První srpnová dekáda byla velmi chladná a deštivá. O víkendu se už ale na naše území vrátilo léto v plné parádě a letní počasí nás bude provázet i celý týden. Maximální teploty budou na celém území nad letní hranicí 25 stupňů Celsia a nezřídka budou atakovat i tropických 30 stupňů Celsia. Nejsou vyloučeny ani tropické noci, kdy teplota vzduchu neklesne pod 20 stupňů,“ uvedli meteorologové na facebooku.

Teploměr až do středy může ukázat i 33 stupňů Celsia, od čtvrtka by měly být teploty převážně do 30 stupňů, na jihovýchodě země budou maxima ještě o dva stupně vyšší. Víkend by podle aktuální předpovědi měl být skoro bez mraků, jen s ojedinělou přeháňkou či bouřkou a teplotami od 27 do 32 stupňů.

Meteorologové vydali výstrahu na vysoké teploty pro většinu území zatím na pondělí, výhledově by měla platit až do středy.

Chladný a deštivý začátek měsíce

Horké letní počasí se do republiky v posledních dnech vrátilo po mimořádně chladném a deštivém začátku srpna. Počátek druhého prázdninového měsíce byl v Česku druhý nejchladnější a nejdeštivější od roku 1991. V průměru bylo 14,9 stupně Celsia a napršelo průměrných 72 milimetrů srážek.

Nižší teplota vzduchu byla v období od 1. do 10. srpna naposledy před 18 lety, více srážek v první srpnové dekádě spadlo v roce 2006.