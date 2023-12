Teploty se do konce týdne udrží nad nulou. Na Štědrý den bude pršet

ČTK

V Česku se v následujících dnech průměrné denní i noční teploty udrží nad nulou. V neděli na Štědrý den teplota přes den stoupne až k osmi stupňům Celsia, ráno by přesto na některých místech mohlo být bílo. Sněžení ale bude velmi rychle přecházet do deště, vyplývá z předpovědi a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku. Do konce týdne bude v Česku zároveň hodně foukat a na horách sněžit.

Deštivé zimní počasí - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock